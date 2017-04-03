Рятувальники попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

“За прогнозами Укргідрометцентру, 3 квітня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека. ДСНС закликає громадян бути обережними та утриматися від походів у гори!”, — йдеться у повідомленні.

Значний рівень лавинної небезпеки зберігається в Карпатах вже четверту добу.

Сьогодні в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише ввечері у західних та північних областях місцями невеликий дощ, гроза.