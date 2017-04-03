Рятувальники попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У понеділок, 3 квітня, у високогір’ї Карпат Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться значна лавинна небезпека. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

“За прогнозами Укргідрометцентру, 3 квітня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека. ДСНС закликає громадян бути обережними та утриматися від походів у гори!”, — йдеться у повідомленні.

Значний рівень лавинної небезпеки зберігається в Карпатах вже четверту добу.

Сьогодні в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише ввечері у західних та північних областях місцями невеликий дощ, гроза.

Українські Національні Новини

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