Спасатели на Прикарпатье предупредили о лавинной опасности и паводках

В частности, 6-8 января в связи с оттепелью в бассейне Прута ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 5 января.

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Кроме того, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная опасность схода снежных лавин 3 уровня.