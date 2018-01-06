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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22002 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Рятувальники на Прикарпатті попередили про лавинну небезпеку та паводки

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 6 грудня. УНН. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області попереджає про загрозу сходу сніжних лавин та паводків. Про це повідомляє прес-служба облуправління ДСНС, передає УНН.

Рятувальники на Прикарпатті попередили про лавинну небезпеку та паводки

Зокрема, 6-8 січня у зв'язку з відлигою в басейні Прута очікується поступовий підйом рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями 5 січня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин

Крім того, 7 січня на високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна небезпека сходу сніжних лавин 3 рівня.

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