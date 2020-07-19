Спасатели ликвидировали пожар на свалке в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Подразделения ГСЧС в Днепропетровской области ликвидировали возгорание на территории свалки в Павлоградском районе региона, пишет УНН со ссылкой на сообщение спасателей.
“Пожар локализован в 19:03 и в 23:15 ликвидирован. К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, а также 4 работника и 4 единицы техники коммунального предприятия “Уютный город”, — указано в сообщении.
Добавим, что 18-го июля в 16:30 в Службу спасения “101” поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов за пределами села Богуслав Павлоградского района.
По сообщению немедленно было направлено дежурное отделение 37-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию к месту пожарные установили, что пожар возник на территории полигона твердых бытовых отходов. Горит мусор и площадь возгорания составила около 200 кв. метров.