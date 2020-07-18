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У Дніпропетровській області горить сміттєзвалище

У Дніпропетровській області горить сміттєзвалище

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У Павлоградському районі Дніпропетровської області сталося займання на сміттєзвалищі, наразі триває ліквідація пожежі, пише УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Дніпропетровській області.

18-го липня о 16:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загорання на полігоні твердих побутових відходів поза межами села Богуслав Павлоградського району.

“За повідомленням негайно направлено чергове відділення 37-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. По прибуттю до місця вогнеборці встановили, що пожежа виникла на території полігону твердих побутових відходів. Горить сміття та площа загорання становила приблизно 200 кв. метрів”, — вказано у повідомленні.

Так як вогонь розповсюджувався та площа пожежі ширилася до місця додатково направлено чергове відділення 27-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області.

Наразі площа пожежі становить площі 750 кв. метрів. Пожежу локалізовано о 19:03. Але ліквідація пожежі триває.

“До гасіння пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, а також 4 працівника та 4 одиниці техніки комунального підприємства “Затишне місто”, — додали рятувальники.

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