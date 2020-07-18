В Днепропетровской области горит свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Павлоградском районе Днепропетровской области произошло возгорание на свалке, на данный момент продолжается ликвидация пожара, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.
18-го июля в 16:30 в Службу спасения “101” поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов за пределами села Богуслав Павлоградского района.
“По сообщению немедленно направлено дежурное отделение тридцать седьмой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию к месту пожарные установили, что пожар возник на территории полигона твердых бытовых отходов. Горит мусор и площадь возгорания составила около 200 кв. метров”, — указано в сообщении.
Так как огонь распространялся и площадь пожара распространилась к месту дополнительно было направлено дежурное отделение двадцать седьмой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в области.
Сейчас площадь пожара составляет площади 750 кв. метров. Пожар локализован в 19:03. Но ликвидация пожара продолжается.
“К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, а также 4 работника и 4 единицы техники коммунального предприятия “Уютный город”, — добавили спасатели.