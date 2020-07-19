Рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі у Дніпропетровській області
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Підрозділи ДСНС у Дніпропетровській області ліквідували займання на території сміттєзвалища у Павлоградському районі регіону, пише УНН з посиланням на повідомлення рятувальників.
“Пожежу локалізовано о 19:03 та о 23:15 ліквідовано. До гасіння пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, а також 4 працівника та 4 одиниці техніки комунального підприємства “Затишне місто”, — вказано у повідомленні.
Додамо, що 18-го липня о 16:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загорання на полігоні твердих побутових відходів поза межами села Богуслав Павлоградського району.
За повідомленням негайно направлено чергове відділення 37-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. По прибуттю до місця вогнеборці встановили, що пожежа виникла на території полігону твердих побутових відходів. Горить сміття та площа загорання становила приблизно 200 кв. метрів.