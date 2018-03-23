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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 13141 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 17952 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63972 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74355 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 101908 просмотра

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10 марта, 06:48 • 109130 просмотра

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10 марта, 00:20 • 116523 просмотра

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Ryanair по 10 евро: стало известно, когда можно бронировать билеты

Ryanair по 10 евро: стало известно, когда можно бронировать билеты

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Забронировать билеты на Ryanair за 10 евро можно до 26 марта. Такое предложение распространяется на период путешествий с октября 2018 по март 2019 года. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Майкл О'Лири, передает корреспондент УНН.

"Авикомпания Ryanair отметила начало полетов в Украину, выпустив авиабилеты по цене 19,99 евро, но потом мы эту цены снизили до 9,99 евро. Специальное предложение распространяется на период путешествий с октября 2018 по март 2019 года. Билеты на этот период можно забронировать до полуночи понедельника 26 марта", - отметил он.

Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко анонсировал, что первое время значительная часть мест в самолетах лоукост-авиакомпании Ryanair будут продаваться по 10 евро.

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