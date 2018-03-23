Ryanair по 10 євро: стало відомо, коли можна бронювати квитки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Забронювати квитки на Ryanair за 10 євро можна до 26 березня. Така пропозиція розповсюджується на період подорожей з жовтня 2018 року до березня 2019 року. Про це повідомив на прес-конференції виконавчий директор компанії Майкл О'Лірі, передає кореспондент УНН.
"Авікомпанія Ryanair відзначила початок польотів до України, випустивши авіаквитки за ціною 19,99 євро, але потім ми цю ціни знизили до 9,99 євро. Спеціальна пропозиція розповсюджується на період подорожей з жовтня 2018 року до березня 2019 року. Квитки на цей період можна забронювати до опівночі понеділка 26 березня", - зауважив він.
Нагадаємо, раніше український президент Петро Порошенко анонсував, що перший час значна частина місць в літаках лоукост-авіакомпанії Ryanair будуть продаватись за 10 євро.