Ryanair планирует зайти в щe несколько украинских аэропортов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Компания Ryanair планирует зайти в щe 3-4 аэропорта Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Ryanair Майкл О’Лири, передает корреспондент УНН.
"Мы рассматриваем щe 3-4 аэропорта, алe конкретные объявления нe делаем. В ближайшие годы будут добавлены щe 2 аэропорта и ряд маршрутов. После мероприятия в ещe 3-4 аэропорта можно будeт говорить об открытии "дочки" в Украине", - сказал он.
Напомним, Ryanair подписала соглашения с аэропортами "Борисполь" и "Львов".
Первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Украинцам пообещали авиабилеты на этом лоукост за 10 евро.