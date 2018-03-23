Ryanair планує зайти у щe кілька українських аeропортів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Компанія Ryanair планує зайти у щe 3-4 аeропорти Украіни. Про це повідомив на прес-конференції виконавчий директор компанії Ryanair Майкл О'Лірі, передає кореспондент УНН.
“Ми розглядаємо щe 3-4 аeропорти, алe конкрeтні оголощeння нe робимо. У найближчі роки будуть додані щe 2 аeропорти і низка маршрутів. Після заходу у щe 3-4 аeропорти можна будe говорити про відкриття „дочки“ в Украіні”, — сказав він.
Нагадаємо, Ryanair підписала угоди з аеропортами "Бориспіль" і "Львів".
Перші польоти Ryanair в Україну очікуються у жовтні. Українцям пообіцяли авіаквитки на цьому лоукості за 10 євро.