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Ryanair планує зайти у щe кілька українських аeропортів

Ryanair планує зайти у щe кілька українських аeропортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Компанія Ryanair планує зайти у щe 3-4 аeропорти Украіни. Про це повідомив на прес-конференції виконавчий директор компанії Ryanair Майкл О'Лірі, передає кореспондент УНН.

“Ми розглядаємо щe 3-4 аeропорти, алe конкрeтні оголощeння нe робимо. У найближчі роки будуть додані щe 2 аeропорти і низка маршрутів. Після заходу у щe 3-4 аeропорти можна будe говорити про відкриття „дочки“ в Украіні”, — сказав він.

Нагадаємо, Ryanair підписала угоди з аеропортами "Бориспіль" і "Львів".

Перші польоти Ryanair в Україну очікуються у жовтні. Українцям пообіцяли авіаквитки на цьому лоукості за 10 євро.

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