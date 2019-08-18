Ряд корейских конькобежцев дисквалифицировали за пьянство на стадионе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Пять корейских конькобежцев дисквалифицирован на шесть месяцев за распитие спиртных напитков на стадионе. Об этом сообщает "insidethegames", передает УНН.
В рамках инцидента 27 июня в Национальном тренировочном центре алкоголь был расспросами серебряным призером Олимпийских игр в Сочи-2014 в командном первенстве Ким Чхоль Мином, бронзовым призером Пхенчхана-2018 на 1000 метров Ким Тхэ Юн, а также Ким Джун Хо, Ким Джин С и Но Джун Су.
Зато согласно правилам, алкоголь запрещено распивать в тренировочных центрах.
Федерация конькобежного спорта Южной Кореи в первом приговора дисквалифицировала спортсменов на два месяца. Однако давление общества повлиял на увеличение НОК Южной Кореи наказание до шести месяцев.
Заметим, что все нарушители должны отработать сутки на общественных работах.
Напомним, сексуальные домогательства стали причиной дисквалификации Олимпийского чемпиона.