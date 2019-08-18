Ряд корейских конькобежцев дисквалифицировали за пьянство на стадионе

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 47863 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 68253 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123318 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133720 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123949 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126874 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129297 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153036 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151035 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Ряд корейских конькобежцев дисквалифицировали за пьянство на стадионе

Ряд корейских конькобежцев дисквалифицировали за пьянство на стадионе

Киев  •  УНН

 • 8320 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Пять корейских конькобежцев дисквалифицирован на шесть месяцев за распитие спиртных напитков на стадионе. Об этом сообщает "insidethegames", передает УНН.

В рамках инцидента 27 июня в Национальном тренировочном центре алкоголь был расспросами серебряным призером Олимпийских игр в Сочи-2014 в командном первенстве Ким Чхоль Мином, бронзовым призером Пхенчхана-2018 на 1000 метров Ким Тхэ Юн, а также Ким Джун Хо, Ким Джин С и Но Джун Су.

Зато согласно правилам, алкоголь запрещено распивать в тренировочных центрах.

Федерация конькобежного спорта Южной Кореи в первом приговора дисквалифицировала спортсменов на два месяца. Однако давление общества повлиял на увеличение НОК Южной Кореи наказание до шести месяцев.

Заметим, что все нарушители должны отработать сутки на общественных работах.

Напомним, сексуальные домогательства стали причиной дисквалификации Олимпийского чемпиона.

Украинские Национальные Новости

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