Ряд корейських ковзанярів дискваліфікували за пияцтво на стадіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. П’ятьох корейських ковзанярів дискваліфіковано на шість місяців за розпивання спиртних напоїв на стадіоні. Про це повідомляє “insidethegames”, передає УНН.
В рамках інциденту 27 червня в Національному тренувальному центрі алкоголь був розпитий срібним призером Олімпійських ігор в Сочі-2014 у командній першості Кім Чхоль Міном, бронзовим призером Пхенчхана-2018 на 1000 метрів Кім Тхе Юн, а також Кім Джун Хо, Кім Джин З і Але Джун Су.
Натомість згідно з правилами, алкоголь заборонено розпивати у тренувальних центрах.
Федерація ковзанярського спорту Південної Кореї у першому вироку дискваліфікувала спортсменів на два місяці. Проте тиск суспільства вплинув на збільшення НОКом Південної Кореї покарання до шести місяців.
Зауважимо, що усі порушники мають відпрацювати добу на громадських роботах.
Нагадаємо, сексуальні домагання стали причиною дискваліфікації Олімпійського чемпіона.