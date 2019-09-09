Рябошапка объяснил инициативу по изменению названия "Офис Генерального прокурора"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Офис Генерального прокурора будет другой в отличии от Генпрокуратуры структурой, он будет значительно меньше по своим функциям и кадровой численности. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о том, почему было принято решение реформировать ГПУ в "Офис Генерального прокурора", передает корреспондент УНН.
"(Офис Генерального прокурора - ред.) это будет совсем другая структура, она будет значительно меньше по своим функциям и, соответственно, по кадровой численности. Поскольку это будут другие совсем функции, которые должны будут обеспечить, в первую очередь работу Генерального прокурора, то, согласно этих новых функций, мы и изменили название", - сказал Генпрокурор.
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Как сообщал УНН, переименование ГПУ в Офис назвали юридически необоснованным.