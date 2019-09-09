Рябошапка пояснив ініціативу щодо зміни назви на “Офіс Генерального прокурора”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Офіс Генерального прокурора буде іншою від Генпрокуратури структурою, він буде значно меншим за своїми функціями та кадровою чисельністю. Про це сказав Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, відповідаючи на запитання про те, чому було прийняте рішення реформувати ГПУ в “Офіс генерального прокурора”, передає кореспондент УНН.
“(Офіс генерального прокурора — ред.) це буде зовсім інша структура, вона буде значно менша за своїми функціями і відповідно за кадровою чисельністю. Оскільки це будуть інші зовсім функції, які повинні будуть забезпечити, в першу чергу роботу генерального прокурора, то, відповідно до цих нових функцій, ми і змінили назву”, — сказав Генпрокурор.
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Як повідомляв УНН, перейменування ГПУ в Офіс назвали юридично необґрунтованим.