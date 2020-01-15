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Рябошапка обсудил с послами G7 расследование сбивания украинского самолета в Иране

Киев • УНН

 • 12567 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в среду, 15 января 2020 года, встретился с послами стран "Большой семерки" (G7) и обсудил с послами расследование сбивания украинского самолета в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокуратуры.

Рябошапка обсудил с послами G7 расследование сбивания украинского самолета в Иране

"Во время встречи были обсуждены вопросы по расследованию авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев", - сказано в сообщении.

Также стороны обменялись позициями относительно санкций Европейского Союза, примененных к прежним чиновникам.

Кроме того, Генеральный прокурор рассказал о результатах и дальнейших шагах реформы прокуратуры.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

Также сообщалось, что Офис Генпрокуратуры допросил 11 потерпевших из числа родственников погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране.

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