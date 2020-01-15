Рябошапка обговорив з послами G7 розслідування збиття українського літака в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у середу, 15 січня 2020 року, зустрівся з послами країн “Великої сімки” (G7) та обговорив з послами розслідування збиття українського літака в Ірані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокуратури.
“Під час зустрічі було обговорено питання щодо розслідування авіакатастрофи літака компанії „Міжнародні авіалінії України“, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ”, — сказано у повідомленні.
Також сторони обмінялися позиціями щодо санкцій Європейського Союзу, застосованих до колишніх високопосадовців.
Окрім того, Генеральний прокурор розповів про результати і подальші кроки реформи прокуратури.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. Серед загиблих — всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.
Також повідомлялося, що Офіс Генпрокуратури допитав 11 потерпілих з числа родичів загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані.