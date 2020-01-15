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Офіс Генпрокуратури допитав 11 родичів загиблих в Ірані українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Офіс Генпрокуратури допитав 11 потерпілих з числа родичів загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані. Про це під час засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив заступник Генпрокурора Віктор Трепак, передає кореспондент УНН.

Офіс Генпрокуратури допитав 11 родичів загиблих в Ірані українців

“Допитано, як потерпілих, 11 осіб з числа родичів загиблих”, — сказав Трепак.

За його словами, забезпечено доставку родичів з різних областей України, в тому числі з непідконтрольних території, до міста Києва за місцем проведення досудового розслідування.

Нагадаємо, іранська сторона запевняє, що питання про ідентифікацію тіл всіх загиблих українців в результаті авіакатастрофи в Ірані буде вирішено до 19 січня.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. Серед загиблих - всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

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