Офіс Генпрокуратури допитав 11 родичів загиблих в Ірані українців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Офіс Генпрокуратури допитав 11 потерпілих з числа родичів загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані. Про це під час засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив заступник Генпрокурора Віктор Трепак, передає кореспондент УНН.
“Допитано, як потерпілих, 11 осіб з числа родичів загиблих”, — сказав Трепак.
За його словами, забезпечено доставку родичів з різних областей України, в тому числі з непідконтрольних території, до міста Києва за місцем проведення досудового розслідування.
Нагадаємо, іранська сторона запевняє, що питання про ідентифікацію тіл всіх загиблих українців в результаті авіакатастрофи в Ірані буде вирішено до 19 січня.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. Серед загиблих - всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.