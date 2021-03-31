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Руслан Кошулинский требует признать выборы на Прикарпатье недействительными

Руслан Кошулинский требует признать выборы на Прикарпатье недействительными

Киев  •  УНН

 • 16927 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Кандидат в народные депутаты по избирательному округу №87 (Ивано-Франковская область) Руслан Кошулинский требует признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы, смотря на многочисленные нарушения при подсчете голосов. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, передает УНН.

Цитата

“Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК — это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. Требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы. Община не должна быть обманутой. Эти выборы показали, что украинцы могут объединиться и теперь нужно скоординировать свои силы и победить в этой борьбе за справедливость”, — написал кадидат от партии “ВО “Свобода” Руслан Кошулинский.

По состоянию на 7:00 31 марта окружная избирательная комиссия округа № 87 с довыборов в Верховную Раду в Ивано-Франковской области подсчитала 67,52% голосов. Руслан Кошулинский пока набрал 28,88% и находится на 2 месте.

Что было раньше

ОИК № 87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на пересчет голосов по голосованию на довыборах в Верховную Раду. А ночью было сообщение о заминировании ОИК, которое оказалось ложным.

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы “Слуга народа” и “За будущее” каждый заявили о победе своих кандидатов — Василий Вирастюк и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк. Народные депутаты “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе, где в воскресенье состоялись довыборы в парламент.

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