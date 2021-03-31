Руслан Кошулинський вимагає визнати вибори на Прикарпатті недійсними

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“Очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях і те, що зараз відбувається в ОВК — це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу. Зважаючи на численні порушення і на ситуацію, що зараз відбувається, вимагаємо визнати результати виборів недійсними і оголосити перевибори. Громада не повинна бути ошуканою. Ці вибори показали, що українці можуть об’єднатися і тепер потрібно скоординувати свої сили і перемогти у цій боротьбі за справедливість”, — написав кадидат від партії “ВО “Свобода” Руслан Кошулинський.

Станом на 7:00 31 березня окружна виборча комісія округу №87 з довиборів у Верховну Раду в Івано-Франківській області підрахувала 67,52% голосів. Руслан Кошулинський поки набрав 28,88% і знаходиться на 2 місці.

Що було раніше

ОВК №87 відправила 14 дільничних виборчих комісій на перерахунок голосів з голосування на довиборах до Верховної Ради. А вночі було повідомлення про замінування ОВК, яке виявилося неправдивим.

Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк. Народні депутати “Слуги Народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі, де в неділю відбулися довибори у парламент.