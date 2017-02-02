Румынский министр ушел с поста на фоне массовых протестов в стране

Министр заявил, что правительство страны предало своих сторонников. По его словам, он уходит в отставку по этическим причинам — ради своего ребенка.



“Как я смогу смотреть ему в глаза и что я ему скажу, когда пройдут годы?” — написал министр в Facebook.



Накануне более 230 тысяч граждан Румынии вышли на протест против решения правительства освободить от уголовной ответственности коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб на меньше чем 200 тыс. лей — 47,5 тыс. долл..



В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.



Шесть стран, в частности Германия, Франция и США, сделали заявление, в котором предупредили власти Румынии, что международная репутация страны и ее отношения с ЕС и НАТО оказались под угрозой.



Власти Румынии объясняют, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных на небольшие сроки помогут справиться с переполненностью тюрем.



Противники изменений считают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.