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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Румынский министр ушел с поста на фоне массовых протестов в стране

Киев • УНН

 • 7510 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министр торговли и предпринимательства Румынии Флорин Жиану заявил, что идет в отставку на фоне масштабных протестов, передает УНН со ссылкой на BBC.

Румынский министр ушел с поста на фоне массовых протестов в стране

Министр заявил, что правительство страны предало своих сторонников. По его словам, он уходит в отставку по этическим причинам — ради своего ребенка.

“Как я смогу смотреть ему в глаза и что я ему скажу, когда пройдут годы?” — написал министр в Facebook.

Накануне более 230 тысяч граждан Румынии вышли на протест против решения правительства освободить от уголовной ответственности коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб на меньше чем 200 тыс. лей — 47,5 тыс. долл..

В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.

Шесть стран, в частности Германия, Франция и США, сделали заявление, в котором предупредили власти Румынии, что международная репутация страны и ее отношения с ЕС и НАТО оказались под угрозой.

Власти Румынии объясняют, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных на небольшие сроки помогут справиться с переполненностью тюрем.

Противники изменений считают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.

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