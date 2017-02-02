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Румунський міністр пішов з посади на тлі масових протестів у країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністр торгівлі та підприємництва Румунії Флорін Жіану заявив, що йде у відставку на тлі масшабних протестів, передає УНН з посиланням на BBC.

Румунський міністр пішов з посади на тлі масових протестів у країні

Міністр заявив, що уряд країни зрадив своїх прихильників. За його словами, він йде у відставку з етичних причин — заради своєї дитини.

“Як я зможу дивитися йому в очі і що я йому скажу, коли минуть роки?” — написав міністр у Facebook.

Напередодні понад 230 тисяч громадян Румунії вийшли на протест проти рішення уряду звільнити від кримінальної відповідальності корумпованих чиновників, які завдали збитків на менше ніж 200 тисяч лей — 47,5 тисячі доларів.

У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. За даними влади, двоє протестувальників і двоє поліцейських отримали легкі поранення.

Шість країн, зокрема Німеччина, Франція і США, випустили заяву, в якій попередили владу Румунії, що міжнародна репутація країни і її відносини з ЄС і НАТО опинилися під загрозою.

Влада Румунії пояснює, що пом’якшення покарання для корупціонерів і амністія засуджених на невеликі терміни допоможуть впоратися з переповненістю в’язниць.

Противники змін вважають, що серед помилуваних можуть виявитися впливові політики, засуджені за корупцію.

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