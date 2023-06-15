Румыния попросит ЕС продлить ограничения на импорт зерна из Украины

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«Запрет действует до 15 сентября. Я проведу дискуссию со своими коллегами из других стран, и мы будем просить продления до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я постараюсь добавить до 10 продуктов», – сказал Барбу.



Детали

Как отмечает Euractiv, мед и мясо могут быть включены в список запретов на импорт, чтобы румынские фермеры могли продавать местные продукты».

2 мая Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта ограниченного количества товаров из Украины. Учитывая исключительные обстоятельства серьезных логистических узких мест в пяти государствах-членах, эти меры были необходимыми, пишет Euractiv.

Ограничили импорт четырех сельскохозяйственных продуктов из Украины – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Запрещено импортировать их в Болгарию, Польшу и Румынию, а также в Венгрию и Словакию.

Дополнение

Брюссель 5 июня согласился продлить запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника - до середины сентября. Транзит, однако, будет разрешен.

Принимая свое решение, Европейская комиссия предупредила, что если соседние с Украиной страны будут препятствовать транзиту, она может отозвать свое разрешение.

Запрет на импорт зерна продлили до 15 сентября.