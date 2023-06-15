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Румунія попросить ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністр з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Румунії Флорін Барбу проситиме Єврокомісію продовжити обмеження на імпорт зерна з України до кінця року. Про це він сказав під час слухань у парламенті 14 червня, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Румунія попросить ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна з України

Цитата

«Заборона діє до 15 вересня. Я проведу дискусію зі своїми колегами з інших країн, і ми проситимемо продовження до 31 грудня. Крім ріпаку, пшениці, кукурудзи, соняшнику, я намагатимусь додати до 10 продуктів», – сказав Барбу.

Деталі

Як зазначає Euractiv, мед і м'ясо можуть бути включені до списку заборон на імпорт, щоб румунські фермери могли продавати місцеві продукти».

2 травня Єврокомісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України. Враховуючи виняткові обставини серйозних логістичних вузьких місць у п’яти державах-членах, ці заходи були необхідними, пише Euractiv.

Обмежили імпорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.  Забороненно імпортувати їх до Болгарії, Польщі та Румунії, а також Угорщині та Словаччині. 

Доповнення

Брюссель 5 червня погодився продовжити заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику - до середини вересня. Транзит, однак, буде дозволений.

Приймаючи своє рішення, Європейська комісія попередила, що якщо сусідні з Україною країни перешкоджатимуть транзиту, вона може відкликати свій дозвіл.

Заборону на імпорт зерна продовжили до 15 вересня.

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