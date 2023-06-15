Румунія попросить ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна з України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністр з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Румунії Флорін Барбу проситиме Єврокомісію продовжити обмеження на імпорт зерна з України до кінця року. Про це він сказав під час слухань у парламенті 14 червня, повідомляє Euractiv, пише УНН.
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«Заборона діє до 15 вересня. Я проведу дискусію зі своїми колегами з інших країн, і ми проситимемо продовження до 31 грудня. Крім ріпаку, пшениці, кукурудзи, соняшнику, я намагатимусь додати до 10 продуктів», – сказав Барбу.
Деталі
Як зазначає Euractiv, мед і м'ясо можуть бути включені до списку заборон на імпорт, щоб румунські фермери могли продавати місцеві продукти».
2 травня Єврокомісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України. Враховуючи виняткові обставини серйозних логістичних вузьких місць у п’яти державах-членах, ці заходи були необхідними, пише Euractiv.
Обмежили імпорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Забороненно імпортувати їх до Болгарії, Польщі та Румунії, а також Угорщині та Словаччині.
Доповнення
Брюссель 5 червня погодився продовжити заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику - до середини вересня. Транзит, однак, буде дозволений.
Приймаючи своє рішення, Європейська комісія попередила, що якщо сусідні з Україною країни перешкоджатимуть транзиту, вона може відкликати свій дозвіл.
Заборону на імпорт зерна продовжили до 15 вересня.