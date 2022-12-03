Румыния начала поставлять газ в Молдову

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«Сегодня в 13:00 началась транспортировка газа по направлению Румыния-Молдова. Заявлено 1 023 266 кубических метров. Компрессор работает нормально», — заявили представители компании.

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев начали строить в 2013 году, а ветку Унгены-Кишинев — в феврале 2019 года. Сначала власти планировали сдать его в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года, затем перенесли этот срок на конец 2018 года. Затем пообещали, что газопровод запустят в 2020 году. Однако газопровод Яссы-Унгены, торжественно открытый 27 августа 2014 года, так и не заработал, так как без «подключения» его к Кишиневу проектная мощность трубы оставалась невостребованной.

Основная задача газопровода — присоединить молдавскую газотранспортную систему к румынской и европейской. С помощью этого газопровода власти Молдовы намерены снизить зависимость республики от российского «Газпрома» и повысить энергетическую безопасность страны.