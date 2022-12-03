Румунія почала постачати газ до Молдови

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«Сьогодні о 13:00 почалося транспортування газу у напрямку Румунія-Молдова. Заявлено 1023266 кубічних метрів. Компресор працює нормально», — заявили представники компанії.

Газопровід Ясси-Унгени-Кишинів почали будувати у 2013 році, а гілку Унгени-Кишинів — у лютому 2019 року. Спочатку влада планувала здати його в експлуатацію в четвертому кварталі 2017 року, потім перенесла цей термін на кінець 2018 року. Потім пообіцяли, що газопровід запустять 2020 року. Однак газопровід Ясси-Унгени, урочисто відкритий 27 серпня 2014 року, так і не запрацював, оскільки без «підключення» його до Кишинева проектна потужність труби залишалася незатребуваною.

Основне завдання газопроводу — приєднати молдавську газотранспортну систему до румунської та європейської. За допомогою цього газопроводу влада Молдови має намір знизити залежність республіки від російського «Газпрому» та підвищити енергетичну безпеку країни.