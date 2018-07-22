Румыния переоборудует таможенные пункты на границе с Украиной

"Таможенные пункты на границах Румынии с соседними Республикой Молдова, Украиной и Сербией будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами, так что все грузы, которые въедут в страну, будут проверены", - заявил министр государственных финансов Эуджен Теодорович.



По его словам, мероприятие направлено на сокращение контрабанды и устранения причинения ущерба государственному бюджету.



Теодорович также отметил, что будет подписан ряд правительственных соглашений, на основании которых эти закупки будут осуществляться до конца года.



Румынский министр объявил, что власть в Бухаресте уже ведет переговоры с основными производителями в области из Китая, США и Швейцарии для приобретения этого оборудования.



Напомним, общий контрольно-пропускной пункт "Паланка" на участке украино-молдавской границы будет функционировать по европейским стандартам и впервые обеспечит полный контроль Республики Молдова на оккупированном участке Приднетсровья. Об этом заявил премьер-министр РМ Павел Филип во время посещения строительной площадки КПП "Паланка", которая будет сдана в эксплуатацию к концу 2018 года.