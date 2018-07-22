Румунія переобладнає митні пункти на кордоні з Україною

"Митні пункти на кордонах Румунії з сусідніми Республікою Молдова, Україною та Сербією будуть модернізовані та оснащені стаціонарними і мобільними сканерами, так що всі вантажі, які в'їдуть у країну, будуть перевірені", - заявив міністр державних фінансів Еуджен Теодорович.



За його словами, захід спрямований на скорочення контрабанди та усунення заподіяння збитків державному бюджету.



Теодорович також зазначив, що буде підписано ряд урядових угод, на підставі яких ці закупівлі будуть здійснюватися до кінця року.



Румунський міністр оголосив, що влада в Бухаресті вже веде переговори з основними виробниками в галузі з Китаю, США та Швейцарії для придбання цього обладнання.



Нагадаємо, спільний контрольно-пропускний пункт "Паланка" на ділянці україно-молдовського кордону буде функціонувати за європейськими стандартами і вперше забезпечить повний контроль Республіки Молдова на окупованому ділянці Пріднетсровья. Про це заявив прем'єр-міністр РМ Павло Філіп під час відвідування будівельного майданчика КПП "Паланка", яка буде здана в експлуатацію до кінця 2018 року.