Румынская Православная Церковь хочет создать в Украине свою каноническую структуру: в ПЦУ ответили
Киев • УНН
Священный Синод Православной Церкви Украины заявил, что только она имеет каноническую юрисдикцию в Украине, отвергнув решение Румынской Православной Церкви о создании собственной структуры в Украине.
На днях Священный Синод Румынской Православной Церкви принял решение об учреждении на территории Украины своей структуры. В то же время в Священном Синоде ПЦУ заявили, что территории Украины каноническую юрисдикцию имеет только Православная Церковь Украины. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Священного Синода, пишет УНН.
Детали
Принимая во внимание решение Священного Синода Румынской Православной Церкви от 29 февраля 2024 г., которое касается Украины, после обсуждения было единогласно принято решение направить письма Священного Синода ПЦУ к Его Всесвятейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею и Его Блаженству Румынскому Патриарху Даниилу с изложением позиции Православной Церкви Украины
Отмечается, что одним из основополагающих принципов канонического порядка и устройства Православной Церкви является то, что каждая поместная Православная Церковь имеет исключительную юрисдикцию в пределах своей канонической территории.
Также Великим Константинопольским собором 1872 г. установлено, что основой образования канонических структур Церкви не может быть исключительно племенной, филетический принцип, который не объединяет православных верующих, а разделяет единое Тело Церкви и творит схизму.
Среди прочего в письмах подчеркивается, что в соответствии с каноническим порядком и определением Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины на всей международно признанной, в том числе признанной и дружественным Румынским государством, территории Украины каноническую юрисдикцию имеет только Православная Церковь Украины, и никакая другая
Дополнение
В ПЦУ рассказали, что церковь заботится обо всех своих верующих независимо от их этнического происхождения. В частности, Православная Церковь Украины еще в 2019 году постановила "образовать Православный румынский викариат Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) для религиозных организаций (религиозных общин и монастырей) в Украине с преобладающим числом этнических румын".
Священный Синод выражает надежду, что все вопросы, требующие своего регулирования, будут решены Румынской и Украинской Поместными Церквами в духе братской любви, канонического порядка и определений Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины
Контекст
В прошлом месяце, 29 февраля, Священный Синод Румынской Православной Церкви на своем заседании, которое состоялось под председательством Патриарха Даниила, принял решение об учреждении на территории Украины своей структуры.
В частности, Священный Синод принял решение, что для "благословения, поощрения и поддержки инициатив румынских православных общин в Украине по восстановлению общения с Матерью-Церковью, Румынским Патриархатом" юрисдикционно объединить их в "религиозной структуре под названием Румынская Православная Церковь Украины".
Напомним
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