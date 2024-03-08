Румунська Православна Церква хоче створити в Україні свою канонічну структуру: в ПЦУ відповіли
Київ • УНН
Священний Синод Православної Церкви України заявив, що тільки вона має канонічну юрисдикцію в Україні, відкинувши рішення Румунської Православної Церкви про створення власної структури в Україні.
Днями Священний Синод Румунської Православної Церкви прийняв рішення про заснування на території України своєї структури. Водночас у Священному Синоді ПЦУ заявили, що території України канонічну юрисдикцію має лише Православна Церква України. Про це йдеться в заяві за підсумками засідання Священного Синоду, пише УНН.
Деталі
Беручи до уваги рішення Священного Синоду Румунської Православної Церкви від 29 лютого 2024 р., яке стосується України, після обговорення було одноголосно прийняте рішення надіслати листи Священного Синоду ПЦУ до Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія та Його Блаженства Румунського Патріарха Даниїла з викладенням позиції Православної Церкви України
Зазначається, що одним з основоположних принципів канонічного порядку та устрою Православної Церкви є те, що кожна помісна Православна Церква має виключну юрисдикцію в межах свої канонічної території.
Також Великим Константинопольським собором 1872 р. встановлено, що основою утворення канонічних структур Церкви не може бути виключно племінний, філетичний принцип, який не єднає православних вірних, а розділяє єдине Тіло Церкви і творить схизму.
Серед іншого в листах підкреслюється, що відповідно до канонічного порядку і визначення Томосу про автокефалію Православної Церкви України на всій міжнародно визнаній, в тому числі визнаній і дружньою Румунською державою, території України канонічну юрисдикцію має лише Православна Церква України, і ніяка інша
Доповнення
У ПЦУ розповіли, що церква піклується про всіх своїх вірян незалежно від їх етнічного походження. Зокрема, Православна Церква України ще в 2019 році ухвалила "утворити Православний румунський вікаріат Української Православної Церкви (Православної Церкви України) для релігійних організацій (релігійних громад та монастирів) в Україні з переважаючим числом етнічних румун".
Священний Синод висловлює сподівання, що всі питання, які потребують свого регулювання, будуть розв’язані Румунською та Українською Помісними Церквами у дусі братньої любові, канонічного порядку та визначень Томосу про автокефалію Православної Церкви України
Контекст
Минулого місяця, 29 лютого, Священний Синод Румунської Православної Церкви на своєму засіданні, яке відбулося під головуванням Патріарха Даниїла, прийняв рішення про заснування на території України своєї структури.
Зокрема, Священний Синод прийняв рішення, що задля "благословення, заохочення та підтримки ініціатив румунських православних громад в Україні щодо відновлення спілкування з Матір’ю-Церквою, Румунським Патріархатом" юрисдикційно об’єднати їх в "релігійній структурі під назвою Румунська Православна Церква України".
Нагадаємо
Священний Синод Православної Церкви України закликає Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт № 8371, який забороняє підпорядкування будь-яких українських релігійних організацій російським релігійним і державним центрам.