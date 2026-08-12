Румыния впервые испытала крылатую ракету Sahara, которую хотят сделать «самой умной в мире»
Киев • УНН
Румынская компания Oves Enterprise провела первые испытания крылатой ракеты Sahara, которую планируют сделать «самой умной в мире». Ракета весит 55 кг, имеет боевую часть массой 10 кг и дальность до 200 км, а также оснащена системой искусственного интеллекта Nemesis AI.
Румынская частная компания Oves Enterprise сообщила о первых успешных испытаниях крылатой ракеты Sahara, которую разрабатывают как дальнобойное оружие. Об этом пишет Defense Express, сообщает УНН.
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Компания заявила, что её цель — «создать самую умную крылатую ракету в мире». В то же время видео реального испытания не обнародовали, а сообщение сопроводили художественными изображениями полёта ракеты и поражения танка.
По предварительным данным, Sahara имеет массу около 55 кг, боевую часть весом 10 кг и дальность полёта до 200 км. Её планируют использовать для поражения танков, систем ПВО, складов боеприпасов, пунктов управления и систем связи.
Румынская ракета получила искусственный интеллект
Разработчики также работают над более дальнобойными версиями Sahara. Ожидается, что они будут иметь дальность 500–600 км и 900–1100 км, а также могут получить более мощные боевые части.
Одной из особенностей ракеты называют систему Nemesis AI с искусственным интеллектом. Она должна обеспечивать быструю адаптацию к полётному заданию и повышать устойчивость системы спутниковой навигации к помехам.
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В то же время Defense Express отмечает, что использование искусственного интеллекта в современных ракетах уже становится распространённой практикой. Поэтому утверждение о «самой умной» ракете в мире сейчас стоит рассматривать прежде всего как маркетинговое заявление компании.
О проекте Sahara стало известно осенью 2025 года. Разработка является частной инициативой Oves Enterprise: к тому моменту в проект уже инвестировали 1 млн евро, а ещё 2 млн евро планировали направить на испытания и дальнейшую доводку ракеты.
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