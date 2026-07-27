Румыния потратила около 1,5 млн евро на уничтожение российских дронов за несколько дней

Вооруженные силы Румынии потратили примерно 1,5 миллиона евро за три дня, в течение которых в воздушном пространстве страны были сбиты три российских дрона. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали

Большую часть расходов составляют ракеты, запущенные с самолетов F-16. Министерство обороны Румынии ищет более дешевые решения, но первые системы борьбы с беспилотниками, как ожидается, поступят на вооружение армии только в следующем году.

Истребители F-16 используют ракеты AIM-9X, стоимость одной составляет около $400 000. Для уничтожения трех дронов было выпущено три ракеты, поэтому их общая стоимость составила около $1,2 млн.

К этой сумме добавляются расходы на летные часы и техническое обслуживание самолетов. Таким образом, общая стоимость трех операций по перехвату оценивается примерно в 1,5 млн евро ($1,7 млн).

Защита населения остается приоритетом, независимо от стоимости таких операций. В то же время Вооруженные силы Румынии не смогут в долгосрочной перспективе поддерживать подобный уровень расходов, если российские беспилотники и впредь будут так же часто нарушать воздушное пространство страны.

Дополнение

С начала полномасштабной войны было зафиксировано более 100 российских атак вблизи границы Румынии. В 33 случаях российские БпЛА нарушали воздушное пространство страны, и каждый раз в воздух поднимались истребители.

Примерно в 50 случаях на территории Румынии обнаруживали обломки беспилотников.

Напомним

МИД Румынии вызвало посла РФ из-за серии нарушений воздушного пространства российскими дронами. Дипломатический протест будет основываться на результатах расследований вторжений.