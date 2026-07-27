Румыния потратила около 1,5 млн евро на уничтожение российских дронов за несколько дней
Киев • УНН
Румыния потратила около 1,5 млн евро за три дня на уничтожение трёх российских дронов. Большую часть расходов составляют ракеты AIM-9X стоимостью $400 000 каждая.
Вооруженные силы Румынии потратили примерно 1,5 миллиона евро за три дня, в течение которых в воздушном пространстве страны были сбиты три российских дрона. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.
Детали
Большую часть расходов составляют ракеты, запущенные с самолетов F-16. Министерство обороны Румынии ищет более дешевые решения, но первые системы борьбы с беспилотниками, как ожидается, поступят на вооружение армии только в следующем году.
Истребители F-16 используют ракеты AIM-9X, стоимость одной составляет около $400 000. Для уничтожения трех дронов было выпущено три ракеты, поэтому их общая стоимость составила около $1,2 млн.
К этой сумме добавляются расходы на летные часы и техническое обслуживание самолетов. Таким образом, общая стоимость трех операций по перехвату оценивается примерно в 1,5 млн евро ($1,7 млн).
Защита населения остается приоритетом, независимо от стоимости таких операций. В то же время Вооруженные силы Румынии не смогут в долгосрочной перспективе поддерживать подобный уровень расходов, если российские беспилотники и впредь будут так же часто нарушать воздушное пространство страны.
Дополнение
С начала полномасштабной войны было зафиксировано более 100 российских атак вблизи границы Румынии. В 33 случаях российские БпЛА нарушали воздушное пространство страны, и каждый раз в воздух поднимались истребители.
Примерно в 50 случаях на территории Румынии обнаруживали обломки беспилотников.
Напомним
МИД Румынии вызвало посла РФ из-за серии нарушений воздушного пространства российскими дронами. Дипломатический протест будет основываться на результатах расследований вторжений.