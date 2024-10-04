Руководитель ЦПД о «шахедах» в Беларуси: россияне пытаются осуществить провокацию возле Мозырского НПЗ

Россияне пытаются осуществить провокацию возле Мозырского НПЗ в Беларуси, чтобы обвинить Украину и потребовать действий от самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Относительно российского шахеда в Беларуси. Россияне пытаются осуществить провокацию возле Мозырского НПЗ, чтобы обвинить Украину и требовать действий от лукашенко. Российский дрон этим утром взорвался неподалеку Мозыря, в Калинковичах - написал Коваленко.

Дополнение

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что в страну залетали беспилотники из рф. Он также отметил, что его страна сбивает любые БПЛА. В Беларуси не смотрят, российская это или украинская техника.

Ранее УНН писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как во время полета его вертолет оказался рядом с беспилотниками. Лукашенко предположил, что дроны летели низко, чтобы избежать обнаружения украинскими электронными средствами.

Напомним,

3 октября несколько российских беспилотников «Шахед» залетели на территорию Беларуси во время атаки на Украину. В то же время над Беларусью зафиксировали вертолет с лукашенко, летевший в южном направлении.