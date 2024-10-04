Керівник ЦПД про "шахед" в білорусі: росіяни намагаються здійснити провокацію біля Мозирського НПЗ
Київ • УНН
Керівник ЦПД заявив, що РФ планує провокацію біля Мозирського НПЗ, щоб звинуватити Україну. Лукашенко визнав, що до Білорусі залітали російські безпілотники, які збиваються.
Росіяни намагаються здійснити провокацію біля Мозирського НПЗ в білорусі, щоб звинуватити Україну і вимагати дій від самопроголошеного президента рб олександра лукашенка.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Щодо російського шахеда в білорусі. Росіяни намагаються здійснити провокацію біля Мозирського НПЗ, щоб звинуватити Україну і вимагати дій від лукашенка. Російський дрон цього ранку вибухнув неподалік Мозиря, в Калинковичах
Доповнення
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко визнав, що до країни залітали безпілотники з рф. Він також наголосив, що його країна збиває будь-які БПЛА. В білорусі не дивляться, чи це російська, чи українська техніка.
Раніше УНН писав, що президент білорусі олександр лукашенко розповів, як під час польоту його вертоліт опинився поруч з безпілотниками. Лукашенко припустив, що дрони летіли низько, щоб уникнути виявлення українськими електронними засобами.
Нагадаємо
3 жовтня кілька російських безпілотників "Шахед" залетіли на територію білорусі під час атаки на Україну. В той таки час над білоруссю зафіксували вертоліт з лукашенком, що летів у південному напрямку.