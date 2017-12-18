Рукопись маркиза де Сада стала национальным достоянием Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Рукопись "120 дней Содома, или Школа разврата" Маркиза де Сада и "Манифесты сюрреализма" Андре Бретона были классифицированы национальными сокровищами. Это означает снятие их с аукциона, а также запрет вывоза. Об этом сообщает издание Ouest France, передает УНН.
"Рукопись "120 дней Содома" Маркиза де Сада и "Манифесты сюрреализма" Андре Бретона были классифицированы национальными сокровищами, это запрещает их вывоз с территории Франции", - говорится в сообщении.
По оценкам экспертов, стоимость рукописи Маркиза де Сада составляет от 4 до 6 млн долларов.
Напомним, итальянскую пиццу и еще 11 новых элементов внесли в культурное наследие ЮНЕСКО.