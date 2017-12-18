Рукопис маркіза де Сада став національним надбанням Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Рукопис “120 днів Содому, або Школа розпусти” Маркіза де Сада і “Маніфести сюрреалізму” Андре Бретона були класифіковані національними скарбами. Це означає знаття їх з аукціону, а також заборону вивезення. Про це повідомляє видання Ouest France, передає УНН.
“Рукопис „120 днів Содому“ Маркіза де Сада і „Маніфести сюрреалізму“ Андре Бретона були класифіковані національними скарбами, це забороняє їх вивезення з території Франції”, — йдеться у повідомлені.
За оцінками експертів, вартість рукопису Маркіза де Сада сягає від 4 до 6 мільйонів доларів.
Нагадаємо, італійську піцу і ще 11 нових елементів внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО.