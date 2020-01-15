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Движение по улице вблизи Ocean Plaza планируют восстановить до полуночи

Киев • УНН

 • 13918 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Движение по улице Антоновича вблизи Ocean Plaza планируют восстановить до полуночи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Движение по улице вблизи Ocean Plaza планируют восстановить до полуночи

"На улице Антоновича начали асфальтировать место повреждения теплосети. Работа по ликвидации порыва теплосети не останавливается ни на минуту. Часть поврежденного трубопровода уже заменили", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" отметили, что дорожники устилают два слоя дорожного покрытия.

"На месте повреждения теплосети работают специалисты КП ДЭУ Голосеевского района. Сразу же после замены тепломагистрали начали восстановление покрытия проезжей части: сделали песчано-щебеночную подушку и начали асфальтирование. Дорожники устилают 2 слоя покрытия, используют высококачественный полимерасфальтобетон. Восстановить движение по улице Антоновича планируют до полуночи", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.

По факту происшествия было начато уголовное производство.

Также сообщалось, что из-за прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве ожоговом центре до сих пор остаются четверо пострадавших людей.

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