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Рух вулицею поблизу Ocean Plaza планують відновити до півночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Рух вулицею Антоновича поблизу Ocean Plaza планують відновити до півночі. Про це повідомляє УНН із посиланням на КК “Київавтодор”.

Рух вулицею поблизу Ocean Plaza планують відновити до півночі

“На вулиці Антоновича розпочали асфальтувати місце пошкодження тепломережі. Робота з ліквідації пориву тепломережі не зупиняється ні на хвилину. Частину пошкодженого трубопроводу уже замінили”, — сказано у повідомленні.

У “Київавтодор” зазначили, що дорожники встеляють два шари дорожнього покриття.

“На місці пошкодження тепломережі працюють фахівці КП ШЕУ Голосіївського району. Одразу ж після заміни тепломагістралі розпочали відновлення покриття проїжджої частини: влаштували піщано-щебеневу подушку і розпочали асфальтування. Дорожники встеляють 2 шари покриття, використовують високоякісний полімерасфальтобетон. Відновити рух вулицею Антоновича планують до півночі”, — додається у повідомленні.

Як повідомлялося, 13 січня по вулиці Антоновича у Києві внаслідок пориву тепломережі стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza. Внаслідок події 7 людей з термічними опіками кінцівок госпіталізували до лікарні.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження

Також повідомлялося, що через прорив тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza у Києві в опіковому центрі досі залишаються четверо постраждалих людей. 

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