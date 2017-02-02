Движение некоторого транспорта в Киеве временно закроют
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Завтра, 3 февраля, в работу киевских трамваев маршрута №2 внесены временные изменения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 3 февраля, с 10:40 до 12:30 движение трамваев маршрута №2 закрывается. Такие изменения связаны с испытательными работами на контактной сети.
Напомним, в Киеве в феврале начнется реконструкция транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербакивского и обустройство 5 полос движения.
Также как сообщал УНН, по данным КГГА, стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на одну гривню больше, тарифы на проезд в коммунальном транспорте остаются неизменными.