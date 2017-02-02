Рух деякого транспорту у Києві тимчасово закриють
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Завтра, 3 лютого, в роботу київських трамваїв маршруту №2 внесено тимчасові зміни. Про це УНН повідомилиу прес-службі КМДА.
Так, 3 лютого, з 10:40 до 12:30 рух трамваїв маршруту №2 закривається. Такі зміни пов’язані з випробувальними роботами на контактній мережі.
Нагадаємо, у Києві в лютому розпочнеться реконструкція транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського та облаштування 5 смуг руху.
Також як повідомляв УНН, за даними КМДА, вартість проїзду у приватних маршрутках столиці коштуватиме на одну гривню більше, тарифи на проїзд у комунальному транспорті залишаються незмінними.