Движение автотранспорта ограничат на ул. Миропольской в Киеве

Так, 7 ноября с 7:00 ч. до 20:00 час. в связи с обустройством асфальтобетонного покрытия на ул. Миропольской (на участке от ул. Юности до просп. Алишера Навой, четная сторона) будет ограничено движение автотранспорта.

В то же время, 8 ноября с 7:00 ч. до 20:00 час. движение автотранспорта ограничат на этой улице от ул. Алишера Навой до ул. Юности (нечетная сторона).