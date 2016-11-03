Движение автотранспорта ограничат на ул. Миропольской в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве 7 ноября на улице Миропольской ограничат движение автотранспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 7 ноября с 7:00 ч. до 20:00 час. в связи с обустройством асфальтобетонного покрытия на ул. Миропольской (на участке от ул. Юности до просп. Алишера Навой, четная сторона) будет ограничено движение автотранспорта.
В то же время, 8 ноября с 7:00 ч. до 20:00 час. движение автотранспорта ограничат на этой улице от ул. Алишера Навой до ул. Юности (нечетная сторона).