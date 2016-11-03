Рух автотранспорту обмежать на вул.Миропільській у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві 7 листопада на вулиці Миропільській обмежать рух автотранспорту. Про це УНН повідомили у перс-службі КМДА.
Так, 7 листопада з 7:00 год. до 20:00 год. у зв’язку із облаштуванням асфальтобетонного покриття на вул. Миропільській (на ділянці від вул. Юності до просп. Алішера Навої, парна сторона) буде обмежено рух автотранспорту.
Водночас, 8 листопада з 7:00 год. до 20:00 год. рух автотранспорту обмежать на цій вулиці від просп. Алішера Навої до вул. Юності (непарна сторона).