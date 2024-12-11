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Ручное регулирование рынка лекарств может ухудшить доступ пациентов к препаратам - БФ "Пациенты Украины" (видео)

Ручное регулирование рынка лекарств может ухудшить доступ пациентов к препаратам - БФ "Пациенты Украины" (видео)

Киев  •  УНН

 • 4111 просмотра

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Законопроект №11493 предлагает ограничить закупки лекарств одним дистрибьютором до 15% от общего объема. Эксперты предупреждают о возможном уменьшении ассортимента и проблемах с поставками медикаментов.

Ручное регулирование фармацевтического рынка, которое хотят ввести путем внесения изменений в законопроект №11493, может существенно ограничить доступ украинцев к лекарствам и создать искусственные проблемы с поставками. Об этом заявила исполнительный директор БФ «Пациенты Украины» Инна Иваненко на пресс-конференции, сообщает корреспондент УНН.

По ее словам, введение ограничений на объем закупок препаратов одним дистрибьютором в размере не более 15% от общего объема является ручным регулированием рынка и не соответствует мировой практике.

«Мы очень сильно переживаем за то, чтобы эти изменения не повлияли негативно на доступ пациентов к лекарствам. Потому что вот такое квотирование в ручную, со стороны государства - это ручное регулирование рынка. То есть там не более 15% может закупать от производителя дистрибьютор и продавать в аптеку, такого нигде в мире не было. Я знаю, что наши международные организации, которые оказывают техническую помощь, Минздрав уже делали даже анализ, есть ли в мире такая практика. В цивилизованных странах нет, там рынок сам себя регулирует и это - лучший механизм, потому что естественная конкуренция она лучше всего снижает цены», - отметила Инна Иваненко.

Эксперт также выразила обеспокоенность, что введение квот может привести к уменьшению ассортимента лекарств в аптеках, а также создать барьеры для доступа пациентов к важным препаратам.

«Даже есть угроза, что этот доступ (к лекарствам - ред.) может ухудшиться, потому что мы искусственно сейчас будем затягивать на рынок неизвестных дистрибьюторов, которые возможно не будут иметь возможности даже 15% поставить в аптеку», - подчеркнула она.

По ее мнению, в этом вопросе нужен взвешенный подход, чтобы предложенные изменения не нанесли вред пациентам.

«Поэтому я очень сильно переживаю, что наш ассортимент в аптеках уменьшится. На цену препаратов это может никак не повлиять, потому что наценка дистрибьютора она является наименьшей в формировании цены на лекарственное средство. Она очень несущественна и не делает погоды вообще», - отметила Иваненко.

Контекст

В конце ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект №11493 о внесении изменений в закон Украины «О лекарственных средствах». Его первоначальная цель - упрощение регистрации лекарств для централизованных закупок. Однако изменения, которые планируют внести ко второму чтению, вызвали существенное беспокойство у фармацевтов и профильных ассоциаций.

Участники фармацевтического рынка предупреждают о значительных негативных последствиях для фармацевтической отрасли и общества в целом: ухудшение доступности медпрепаратов и их существенное подорожание. Эксперты отрасли обращают внимание на то, что применение е-каталога к отношениям между производителем/импортером лекарственных средств и аптечной сетью создаст дополнительную бюрократию и может вызвать задержки в поставках лекарств. А предложение об ограничении сбыта продукции одному субъекту хозяйствования до 15% вызывает опасения, что аптеки не смогут получать достаточный запас лекарств, вследствие чего покупатели столкнутся с искусственным дефицитом.

Кроме того, эксперты фармрынка обеспокоены тем, что процесс подготовки этих изменений может иметь признаки коррупционной составляющей, направленной на лоббирование интересов отдельных фармацевтических игроков, а сами поправки приведут к потере налоговых поступлений.

На заседании 9 декабря Комитет по вопросам здоровья нации планировал рассмотрение скандальных правок к законопроекту №11493, однако благодаря активной позиции участников фармрынка этот вопрос перенесли. Однако, участники фармрынка опасаются, что рассмотрение изменений перенесли намеренно, чтобы «протянуть» их, когда немного стихнет возмущение профессионального сообщества и не будет времени для всестороннего обсуждения. Как утверждают собеседники агентства, рассмотрение перенесли на 19 декабря и, возможно, комитет будет проведен утром, а далее правки в закон направят непосредственно в зал ВР и в тот же день проголосуют.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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