Рубана внесли в базу "Миротворца"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана внесли в базу данных сайта "Миротворец". Теперь информацию о нем можно найти в разделе "Чистилище" сайта, передает УНН.
В.Рубан значится как "сообщник террористов", на сайте он обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций.
Напомним, В.Рубана 8 марта в 9:15 задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что под видом переселенца Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, которое было спрятано в мебели.
В пятницы 9 марта Президент Петр Порошенко приказал главе СБУ взять под личный контроль расследование дела Рубана.
Шевченковский районный суд Киева арестовал руководителю Центра освобождения пленных без права внесения залога сроком на два месяца.