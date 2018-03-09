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Рубана внесли до бази “Миротворця”

Рубана внесли до бази “Миротворця”

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана внесли до бази даних сайту “Миротворець”. Відтепер інформацію про нього можна знайти в розділі “Чистилище” сайту, передає УНН.

В.Рубан значиться як “посібник терористів”, на сайті він звинувачується в підготовці терористичних актів на території України на замовлення країни-агресора (Росії) і проросійських терористичних організацій.

Нагадаємо, В.Рубана 8 березня о 9:15 затримали у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука зазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.

У п’ятницю 9 березня Президент Петро Порошенко наказав голові СБУ взяти під особистий контроль розслідування справи Рубана.

Шевченківський районний суд Києва арештував керівнику Центру звільнення полонених без права внесення застави терміном на два місяці.

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