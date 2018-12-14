РПЦ из-за "давление украинской власти" обратилась в ООН, Ватикан и к Меркель

"В последнее время вмешательства руководителей светской украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - констатировал Святейший Владыка.



Как говорится в посланиях, "чтобы заставить епископат Украинской православной церкви к участию в данном мероприятии органами государственной власти и правоохранительными органами Украины принимается ряд действий, которые вопиющим образом нарушают конституционные права и свободы граждан Украины".



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В частности, в обращении сказано, что клириков УПЦ вызывают на допросы в Службу безопасности Украины, Донецком митрополиту запрещают въезжать в страну, а "каноническую церковь" пытаются лишить прав на Киево-Печерскую лавру.



"Он (Кирилл - ред.) обратился к религиозным и государственным деятелям, лидерам межгосударственных организаций с призывом приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви от дискриминации и давления со стороны украинской власти, отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания", - говорится в сообщении РПЦ.



Как сообщал УНН, 13 декабря на Архиерейском соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата было принято решение об участии в Объединительном собору.



Напомним, Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.



Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.