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РПЦ из-за "давление украинской власти" обратилась в ООН, Ватикан и к Меркель

Киев • УНН

 • 14472 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Патриарх Кирилл направил обращение главам Православных церквей, папе Римскому, генсеку ООН Антониу Гутерриу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и ряду других лидеров в "связи с давлением со стороны украинской власти", передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте РПЦ.

РПЦ из-за "давление украинской власти" обратилась в ООН, Ватикан и к Меркель

"В последнее время вмешательства руководителей светской украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - констатировал Святейший Владыка.

Как говорится в посланиях, "чтобы заставить епископат Украинской православной церкви к участию в данном мероприятии органами государственной власти и правоохранительными органами Украины принимается ряд действий, которые вопиющим образом нарушают конституционные права и свободы граждан Украины".

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В частности, в обращении сказано, что клириков УПЦ вызывают на допросы в Службу безопасности Украины, Донецком митрополиту запрещают въезжать в страну, а "каноническую церковь" пытаются лишить прав на Киево-Печерскую лавру.

"Он (Кирилл - ред.) обратился к религиозным и государственным деятелям, лидерам межгосударственных организаций с призывом приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви от дискриминации и давления со стороны украинской власти, отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания", - говорится в сообщении РПЦ.

Как сообщал УНН, 13 декабря на Архиерейском соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата было принято решение об участии в Объединительном собору.

Напомним, Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.

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