РПЦ через "тиск української влади" звернулась в ООН, Ватикан і до Меркель

"Останнім часом втручання керівників світської української держави в церковні справи набуло характеру грубого тиску на єпископат і кліриків Української православної церкви, що дозволяє говорити про початок повномасштабних гонінь", - констатував Святіший Владика.



Як йдеться в посланнях, "щоб примусити єпископат Української православної церкви до участі в даному заході органами державної влади та правоохоронними органами України вживається низка дій, кричущим чином порушують конституційні права і свободи громадян України".



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Зокрема, в зверненні сказано, що кліриків УПЦ викликають на допити до Служби безпеки України, Донецькому митрополиту забороняють в'їжджати в країну, а "канонічну церкву" намагаються позбавити прав на Києво-Печерську лавру.



"Він (Кирило – ред.) звернувся до релігійних і державних діячів, лідерів міждержавних організацій із закликом докласти всіх зусиль для того, щоб захистити єпископат, духовенство та віруючих Української православної церкви від дискримінації та тиску з боку української влади, відстояти закріплену міжнародним правом свободу совісті та віросповідання", - йдеться в повідомленні РПЦ.



Як повідомляв УНН, 13 грудня на Архієрейському соборі Української православної церкви Київського патріархату було ухвалено рішення про участь в Об'єднавчому соборові.



Нагадаємо, Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.



Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об’єднавчому Соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.