РПЦ через "тиск української влади" звернулась в ООН, Ватикан і до Меркель

$41.400.13
45.840.29
ukru
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
05:00 • 3524 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 33270 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 73160 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 60043 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 75060 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91473 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86788 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 172613 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100121 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72630 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.3м/с
67%
Популярнi новини

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 11271 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 10303 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 16463 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 7472 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 15346 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 3524 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 172615 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329820 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263008 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 33275 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16332 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21550 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27418 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48254 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

РПЦ через "тиск української влади" звернулась в ООН, Ватикан і до Меркель

Київ • УНН

 • 14472 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Патріарх Кирило направив звернення головам Православних церков, папі Римському, генсеку ООН Антоніу Гутерріу, президенту Франції Еммануелю Макрону, канцлеру ФРН Ангелі Меркель і ряду інших лідерів в "зв'язку з тиском з боку української влади", передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті РПЦ.

РПЦ через "тиск української влади" звернулась в ООН, Ватикан і до Меркель

"Останнім часом втручання керівників світської української держави в церковні справи набуло характеру грубого тиску на єпископат і кліриків Української православної церкви, що дозволяє говорити про початок повномасштабних гонінь", - констатував Святіший Владика.

Як йдеться в посланнях, "щоб примусити єпископат Української православної церкви до участі в даному заході органами державної влади та правоохоронними органами України вживається низка дій, кричущим чином порушують конституційні права і свободи громадян України".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після отримання Томосу церковні послуги не подорожчають

Зокрема, в зверненні сказано, що кліриків УПЦ викликають на допити до Служби безпеки України, Донецькому митрополиту забороняють в'їжджати в країну, а "канонічну церкву" намагаються позбавити прав на Києво-Печерську лавру.

"Він (Кирило – ред.) звернувся до релігійних і державних діячів, лідерів міждержавних організацій із закликом докласти всіх зусиль для того, щоб захистити єпископат, духовенство та віруючих Української православної церкви від дискримінації та тиску з боку української влади, відстояти закріплену міжнародним правом свободу совісті та віросповідання", - йдеться в повідомленні РПЦ.

Як повідомляв УНН, 13 грудня на Архієрейському соборі Української православної церкви Київського патріархату було ухвалено рішення про участь в Об'єднавчому соборові.

Нагадаємо, Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об’єднавчому Соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,193.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.62