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Разведка США подтвердила данные Британии о намерениях Кремля по установлению пророссийского правительства в Киеве – СМИ

Разведка США подтвердила данные Британии о намерениях Кремля по установлению пророссийского правительства в Киеве – СМИ

Киев • УНН

 • 25354 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля "по установлению дружественного правительства" в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что источник, проинформированный об американской и британской разведке, подтвердил, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России по установлению "дружественного правительства" в Украине.

“Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания инакомыслия”, — заявил источник.

Другой источник сообщил, что США “владеют такой же информацией”.

Напомним

Ранее, в Министерстве иностранных дел Британии сообщили о планах РФ после вторжения в Украину. В контексте военной эскалации со стороны России особую роль может играть план Кремля привести пророссийского политика к власти в Украине.

В британском МИД подчеркнули, что российская разведка поддерживает контакты с несколькими бывшими украинскими политиками.

“Некоторые из них контактируют с российскими разведчиками, вовлеченными в планирование нападения на Украину”, — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, “обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных подорвать Украину”.

Дополнение

На границе с Украиной сосредоточено десятки тысяч российских военнослужащих, а также целый арсенал танков, боевых машин, артиллерии и ракет.

Россия отрицает свои планы вторжения, но Белый дом считает, что теперь атака может произойти в любой момент.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила в пятницу, что Москва рискует оказаться втянутой в “ужасную ситуацию” в случае вторжения.

Выступая в Австралии, Трасс предупредила президента России Владимира Путина, что он находится “на грани серьезной стратегической ошибки”.

Он “не усвоил уроков истории, — сказала Трасс в Сиднее. — Украинцы будут бороться с этим, это может быть ужасно”.

Великобритания одна из немногих западных стран, которые помогают Украине с таким оружием, как противотанковые ракеты, из-за угрозы агрессии со стороны России.

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