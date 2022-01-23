Розвідка США підтвердила дані Британії про наміри Кремля щодо встановлення проросійського уряду у Києві – ЗМІ

Деталі

Відзначається, що джерело, проінформоване про американську і британську розвідку, підтвердило, що у США є такі ж докази, як і у Великої Британії, щодо змови Росії щодо встановлення "дружнього уряду" в Україні.

"Так, ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму тривалу війну. Це включає в себе такі речі, як встановлення дружнього уряду і використання своїх шпигунських агентств для розпалювання інакомислення", — заявило джерело.

Інше джерело повідомило, що США "володіють такою ж інформацією".

Нагадаємо

Раніше, в Міністерстві закордонних справ Британії повідомили про плани РФ після вторгнення в Україну. У контексті військової ескалації з боку Росії особливу роль може відігравати план Кремля привести проросійського політика до влади в Україні.

У британському МЗС підкреслили, що російська розвідка підтримує контакти з кількома колишніми українськими політиками.

"Деякі з них контактують з російськими розвідниками, залученими до планування нападу на Україну", — додали у зовнішньополітичному відомстві.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, "оприлюднена інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну".

Доповнення

На кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч російських військовослужбовців, а також цілий арсенал танків, бойових машин, артилерії і ракет.

Росія заперечує свої плани вторгнення, але Білий дім вважає, що тепер атака може відбутися в будь-який момент.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила в п'ятницю, що Москва ризикує опинитися втягнутою в "жахливу ситуацію" в разі вторгнення.

Виступаючи в Австралії, трас попередила президента Росії Володимира Путіна, що він знаходиться "на межі серйозної стратегічної помилки".

Він "не засвоїв уроків історії, - сказала Трасс в Сіднеї. - Українці будуть боротися з цим, це може бути жахливо".

Велика Британія одна з небагатьох західних країн, які допомагають Україні з такою зброєю, як протитанкові ракети, через загрозу агресії з боку Росії.