Розвідка США підтвердила дані Британії про наміри Кремля щодо встановлення проросійського уряду у Києві – ЗМІ

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 26421 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 97364 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 166593 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 162684 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 188115 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 185303 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 144614 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151106 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172021 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182450 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.4 м/с
92 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 133320 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 111448 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 146845 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 83673 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 35667 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 429267 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 287955 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 352828 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 466644 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 713165 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 83673 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 146845 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 117982 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 153747 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 177468 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Розвідка США підтвердила дані Британії про наміри Кремля щодо встановлення проросійського уряду у Києві – ЗМІ

Розвідка США підтвердила дані Британії про наміри Кремля щодо встановлення проросійського уряду у Києві – ЗМІ

Київ • УНН

 • 25358 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними Великій Британії даними про плани Кремля "щодо встановлення дружнього уряду" в Києві. Про це пишеУННз посиланням на CNN.

Деталі

Відзначається, що джерело, проінформоване про американську і британську розвідку, підтвердило, що у США є такі ж докази, як і у Великої Британії, щодо змови Росії щодо встановлення "дружнього уряду" в Україні.

"Так, ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму тривалу війну. Це включає в себе такі речі, як встановлення дружнього уряду і використання своїх шпигунських агентств для розпалювання інакомислення", — заявило джерело.

Інше джерело повідомило, що США "володіють такою ж інформацією".

Нагадаємо

Раніше, в Міністерстві закордонних справ Британії повідомили про плани РФ після вторгнення в Україну. У контексті військової ескалації з боку Росії особливу роль може відігравати план Кремля привести проросійського політика до влади в Україні.

У британському МЗС підкреслили, що російська розвідка підтримує контакти з кількома колишніми українськими політиками.

"Деякі з них контактують з російськими розвідниками, залученими до планування нападу на Україну", — додали у зовнішньополітичному відомстві.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, "оприлюднена інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну".

Доповнення

На кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч російських військовослужбовців, а також цілий арсенал танків, бойових машин, артилерії і ракет.

Росія заперечує свої плани вторгнення, але Білий дім вважає, що тепер атака може відбутися в будь-який момент.
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила в п'ятницю, що Москва ризикує опинитися втягнутою в "жахливу ситуацію" в разі вторгнення.

Виступаючи в Австралії, трас попередила президента Росії Володимира Путіна, що він знаходиться "на межі серйозної стратегічної помилки".

Він "не засвоїв уроків історії, - сказала Трасс в Сіднеї. - Українці будуть боротися з цим, це може бути жахливо".

Велика Британія одна з небагатьох західних країн, які допомагають Україні з такою зброєю, як протитанкові ракети, через загрозу агресії з боку Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99