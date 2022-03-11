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Разведка: Путин готовит теракт на ЧАЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Цитата

“По имеющейся информации, Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются переложить на Украину”, - сообщили разведчики.

Детали

Пока ЧАЭС полностью отключено от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.

Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Зато туда, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них, по данным разведки, под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.

“Ради имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, которые собирают тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что их будут выдавать за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС”, - отметили в ГУР.

То есть, по оценкам разведчиков, не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины.

“Сейчас и в Украине, и мир, и Россия понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности - лишь постановка по бездарному сценарию. Несмотря на это, подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира. Похоже, именно на это и рассчитывает российский диктатор, требуя неприемлемых уступок”, - добавили в ГУР.

Добавим

В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения, как и все объекты зоны отчуждения.

Накануне в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что из Чернобыльской и Запорожской АЭС перестала поступать информация.

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